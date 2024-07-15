В Иркутской области проверили строящиеся социальные объекты

В Иркутской области полным ходом идет строительство новых социальных объектов, то есть школ, детских садов, медучреждений и домов для переселения аварийного жилья. По поручению губернатора региона, министра строительства Приангарья Александр Галкин лично посетил такие площадки в Тулунском, Нижнеудинском, Зиминском, Заларинском и Черемховском районах.
— Все подрядные организации набрали неплохие темпы производства работ, — отметил Александр Галкин.
Новые детские сады возводятся в Тулуне и Черемхово. И Если в Черемхово детское учреждение на 110 мест уже почти готово — оно будет сдано в эксплуатацию в конце этого гола, то до окончания строительства детсада в Тулуне еще нескоро, там только начали строить цокольный этаж. Александр Галкин указал подрядчикам, что необходимо увеличить количество работников на площадке, чтобы не допустить срыва сроков. По плану новое здание, рассчитанное на 240 детей, должно быть готово в январе 2026 года.
В Зиме строят новый физкультурно-оздоровительный комплекс, который должен быть готов в декабре 2024 года. В Заларях идет реконструкция в здании школы № 2, где уже приступили к отделочным работам, а так же строится детская поликлиника. Оба объекта будут сданы в этом году.
Проверил министр и ход строительства домов, предназначенных для расселения аварийного жилья. Возводится такие в Зиме, Нижнеудинске, Черемхово. Все они планируются к вводу в эксплуатацию до конца года.