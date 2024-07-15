В Иркутской области проверили строящиеся социальные объекты

Новые детские сады возводятся в Тулуне и Черемхово. И Если в Черемхово детское учреждение на 110 мест уже почти готово — оно будет сдано в эксплуатацию в конце этого гола, то до окончания строительства детсада в Тулуне еще нескоро, там только начали строить цокольный этаж. Александр Галкин указал подрядчикам, что необходимо увеличить количество работников на площадке, чтобы не допустить срыва сроков. По плану новое здание, рассчитанное на 240 детей, должно быть готово в январе 2026 года.