В Новосибирске лоси начали массово выбегать из леса к людям из-за атаки насекомых

«Нынче слепней, комаров и мошек больше, чем в прежние годы. Периоды жаркой безветренной погоды, когда двукрылые кровососы особенно активны, продолжительные, что, по-видимому, и вынуждает лосей чаще, чем прежде, выбегать из лесной чащи на открытые места, в том числе дороги», — пояснил Яновский.