В Новосибирске лоси начали массово выбегать из леса к людям из-за атаки насекомых

В Новосибирске за последнее время участились случаи, когда лоси стали выходить к людям или на дорогу.
Так, в ночь с 13 на 14 июля водитель сбил лося, после чего машина съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель скончался через несколько часов.
7 июля на улице Морская, 3 в Бердске, очевидцы заметили парнокопытное.
Биолог Алексей Яновский в беседе с журналистом Сиб.фм сообщил, что основная причина выхода в середине лета парнокопытных (в области это лоси и косули) к людям — атаки массовых кровососущих насекомых. В основном это слепни, комары и мошки.
Животные пытаются найти место, где насекомых меньше, а это, по словам специалиста, открытые участки местности, обдуваемые ветром.
«Нынче слепней, комаров и мошек больше, чем в прежние годы. Периоды жаркой безветренной погоды, когда двукрылые кровососы особенно активны, продолжительные, что, по-видимому, и вынуждает лосей чаще, чем прежде, выбегать из лесной чащи на открытые места, в том числе дороги», — пояснил Яновский.
Он также рассказал, что, спасаясь от укусов, парнокопытные могут заходить глубоко в водоемы. Так, в одном из карьеров Искитимского района нашли мертвого лося.