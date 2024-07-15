В Новосибирске ушел из жизни известный хоккейный тренер и арбитр Смышляев

Валентин Смышляев начал спортивную карьеру в «Локомотиве» в 1947 году. Занимался русским хоккеем. После он был старшим тренером клубной команды «Темп» (Новосибирск) по хоккею с мячом и хоккею на траве (1964−1988), а также главным тренером (1988−1992) и директором (1992−1993) новосибирского клуба «Комета». Под его руководством клуб в 1991 году стал победителем второй лиги.