В Новосибирске ушел из жизни известный хоккейный тренер и арбитр Смышляев

Сердце Валентина Смышляева остановилось 14 июля. Известному новосибирскому хоккеисту, тренеру и арбитру всесоюзной категории было 90 лет.
Валентин Смышляев начал спортивную карьеру в «Локомотиве» в 1947 году. Занимался русским хоккеем. После он был старшим тренером клубной команды «Темп» (Новосибирск) по хоккею с мячом и хоккею на траве (1964−1988), а также главным тренером (1988−1992) и директором (1992−1993) новосибирского клуба «Комета». Под его руководством клуб в 1991 году стал победителем второй лиги.
Судейством Валентин Смышляев стал заниматься с 1965 года. Он обслуживал матчи Высшей лиги (1973−1987), а также чемпионат мира среди юниоров, который проходил в 1994 году. В 1983 году вошел в «Список лучших судей» сезона.
«Много лет работал председателем областной коллегии судей, а также председателем Федерации хоккея с мячом и хоккея на траве Новосибирской области», — сообщили в Федерации хоккея с мячом России.
По словам родственников, Валентин Смышляев тяжело болел последний год. Его шаткое и без того здоровье полгода назад подкосила новость о смерти близкого друга.
Напомним, 14 июля жители Новосибирска проводили в последний путь тренера ХК «Сибирь» Андрея Тарасенко. Он ушел из жизни скоропостижно.