В Пермском крае на фестивале «Наше лето» выступит бывший солист группы «Ария»

«19 и 20 июля 2024 на территории поля “Наше Лето” рядом с городом Чёрмоз будет проводиться грандиозный музыкальный фестиваль “Наше лето 2024”. В рамках фестиваля вас ждет развлекательная программа, множество “живых” музыкальных и танцевальных коллективов, мастер классы, диджей, современная рок и поп музыка, танцы до утра» — опубликовали в своих социальных сетях анонс организаторы мероприятия.