В Пермском крае на фестивале «Наше лето» выступит бывший солист группы «Ария»

На музыкальном фестивале «Наше лето» выступит экс-солит группы «Ария» Артур Беркут. Об этом сообщили организаторы фестиваля.
«19 и 20 июля 2024 на территории поля “Наше Лето” рядом с городом Чёрмоз будет проводиться грандиозный музыкальный фестиваль “Наше лето 2024”. В рамках фестиваля вас ждет развлекательная программа, множество “живых” музыкальных и танцевальных коллективов, мастер классы, диджей, современная рок и поп музыка, танцы до утра» — опубликовали в своих социальных сетях анонс организаторы мероприятия.
Помимо Артура Беркута в фесте примут участие Черный Вторник, МАРА, Нашли Время, Альбион, КИПИШ МОД, КОМПАС СУДЬБЫ, Follow the Snow и многие другие.
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