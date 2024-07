Гизер Батлер из Black Sabbath заявил, что на него повлияли The Beatles

Когда появились The Beatles, у них было совершенно оригинальное звучание. И все они были из Ливерпуля, это буквально в 90 милях от места, где мы родились. Это вселяло надежду на то, что британские музыканты действительно могут добиться успеха. А как только The Beatles прославились, появились The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Herman’s Hermits — взрыв британской поп-музыки.