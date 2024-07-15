Гизер Батлер из Black Sabbath заявил, что на него повлияли The Beatles

Бывший бас-гитарист группы Black Sabbath Гизер Батлер рассказал, что The Beatles оказали на него огромное влияние. По словам музыканта, ливерпульская четверка открыла плеяду других успешных коллективов из Великобритании.
«Они оказали огромное влияние, потому что в то время не было никого похожего на них. А до этого момента моим братьям нравились Элвис Пресли, Эдди Кокран, Бадди Холли и тому подобное. Не было настоящих английских рок-групп. Все английские рок-н-ролльщики пытались звучать по-американски и копировать американцев, но им это никогда не удавалось», — цитирует Батлера Blabbermouth.
Когда появились The Beatles, у них было совершенно оригинальное звучание. И все они были из Ливерпуля, это буквально в 90 милях от места, где мы родились. Это вселяло надежду на то, что британские музыканты действительно могут добиться успеха. А как только The Beatles прославились, появились The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Herman’s Hermits — взрыв британской поп-музыки.
Гизер Батлер.
бас-гитарист Black Sabbath.
В 2004-м коллега Батлера по Black Sabbath, Оззи Осборн, также сообщил, что The Beatles сильно на него повлияли. «Они были единственной группой в истории рок-н-ролла, которая из бойз-бэнда превратилась в психодел-рок-группу», — заявил тогда музыкант.
Ранее Батлер прокомментировал возможный реюнион Black Sabbath. По словам басиста, Оззи Осборн и гитарист Тони Айомми не против воссоединения, но договориться с барабанщиком Биллом Уордом пока не удается.