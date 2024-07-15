Гизер Батлер из Black Sabbath заявил, что на него повлияли The Beatles

«Они оказали огромное влияние, потому что в то время не было никого похожего на них. А до этого момента моим братьям нравились Элвис Пресли, Эдди Кокран, Бадди Холли и тому подобное. Не было настоящих английских рок-групп. Все английские рок-н-ролльщики пытались звучать по-американски и копировать американцев, но им это никогда не удавалось», — цитирует Батлера Blabbermouth.