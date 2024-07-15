В Воронеже подготовили более 30 мероприятий ко Дню Военно-морского флота

В Воронеже ко Дню Военно-морского флота (ВМФ) подготовили 34 мероприятия. События пройдут в двух форматах: онлайн и офлайн. День ВМФ традиционно в России празднуют в последнее воскресенье июля. В 2024 году праздник выпадет на 28 июля. План мероприятий опубликовали на сайте городской администрации.
В районах Воронежа праздничные мероприятия, посвященные Дню ВМФ, будут проходить всю неделю, начиная с понедельника, 22 июля. Запланированы оборонно-спортивные игры на местности, лекции, посвященные истории российского флота, фестивали, фотофлешмобы, тематические занятия для детей. Будут проводиться также книжные выставки, спортивные соревнования, тематические квест-игры и сюжетно-ролевые игры. Кроме того, на протяжении недели в районах города будут поздравлять ветеранов ВМФ.
Городские учреждения культуры подготовили игровые и познавательные программы, лектории, уроки мужества и праздничные концерты. В Центре военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» до 2 августа будет проходить выставка художников-маринистов.
Ознакомиться с полным списком мероприятий можно в документе по ссылке.
6+