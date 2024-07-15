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Паромная переправа в селе Нижнеудинского района возобновила работу с 15 июля

Ранее переправа закрылась из-за повышения уровня воды в реке Уда.

Источник: Комсомольская правда

Паромная переправа в населенном пункте Казачья Барановка Нижнеилимского района возобновляет свою работу с 15 июля. Как сообщила пресс-служба дирекции дорог Иркутской области, проезд был из-за увеличения уровня воды в реке Уда.

— Сейчас уровень воды понизился, переправа работает по расписанию, — пояснили в пресс-службе.

Сама переправа располагается на 40 километре трассы Нижнеудинск-Боровинок-Чуна.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что ОМОН сутками следит за порядком на паромной переправе на остров Ольхон. Повышение мер безопасности связано с увеличением туристического потока. В первую очередь росгвардейцы обеспечивают безопасность отдыхающих.