Паромная переправа в селе Нижнеудинского района возобновила работу с 15 июля

Паромная переправа в населенном пункте Казачья Барановка Нижнеилимского района возобновляет свою работу с 15 июля. Как сообщила пресс-служба дирекции дорог Иркутской области, проезд был из-за увеличения уровня воды в реке Уда.
— Сейчас уровень воды понизился, переправа работает по расписанию, — пояснили в пресс-службе.
Сама переправа располагается на 40 километре трассы Нижнеудинск-Боровинок-Чуна.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ОМОН сутками следит за порядком на паромной переправе на остров Ольхон. Повышение мер безопасности связано с увеличением туристического потока. В первую очередь росгвардейцы обеспечивают безопасность отдыхающих.