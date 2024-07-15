Аэропорт Волгограда принял рекордное число пассажиров 13 июля

Волгоградский аэропорт 13 июля 2024 года обслужил рекордное количество пассажиров — 6242 человека. В день проведения матча «Зенит» — «Краснодар» за Суперкубок России принимал и отправлял рейсы не только с футбольными болельщиками. Часть волгоградцев летели на отдых за границу, сообщили в пресс-службе Гумрака.
— На внутренних линиях было обслужено 5468 пассажиров, на международных — 774, — рассказали в международном аэропорту Волгограда.
За день службы аэропорта приняли и отправили 48 рейсов. Львиная их доля или 70% пришлась на Санкт-Петербург и Москву. Всего 13 июля прилетели в Волгоград 3165 пассажиров, вылетели — 3077.
Сейчас из Волгограда можно напрямую улететь в Баку, Ереван, Стамбул, Дубай и чартером в Шарм-эль-Шейх. По стране в расписании появились рейсы в Екатеринбург и Новосибирск.