Аэропорт Волгограда принял рекордное число пассажиров 13 июля

Волгоградский аэропорт 13 июля 2024 года обслужил рекордное количество пассажиров — 6242 человека. В день проведения матча «Зенит» — «Краснодар» за Суперкубок России принимал и отправлял рейсы не только с футбольными болельщиками. Часть волгоградцев летели на отдых за границу, сообщили в пресс-службе Гумрака.