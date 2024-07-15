Воронежцев предупредили о мошенниках в домовых чатах

Мошенники активно проникают в чаты жителей многоквартирных домов, предупреждает официальный telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в воскресенье, 14 июля. Аферисты, действуя от имени соседей, берут предоплату за различные товары и услуги, а затем исчезают. Чаще всего это происходит при продаже парковочных мест, стройматериалов, бытовой техники или мебели. Мошенники также могут брать деньги под предлогом будущего ремонта квартиры.
Кроме того, злоумышленники могут просить перевести средства якобы на лечение больных детей, помощь одиноким пожилым людям или бездомным животным. Свои посты в соцсетях они иллюстрируют фейковыми фото.
— Чтобы защитить себя от подобных схем, не стоит торопиться в принятии решений. Всегда настаивайте на личной встрече, заключайте необходимые договоры и запрашивайте дополнительную информацию, — подчеркнули правоохранители.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что в столице Черноземья зафиксированы случаи, когда мошенники выдают себя за сотрудников мэрии и звонят пенсионерам, обещая дополнительные выплаты взамен на личные данные.