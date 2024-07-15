Воронежцев предупредили о мошенниках в домовых чатах

Мошенники активно проникают в чаты жителей многоквартирных домов, предупреждает официальный telegram-канал управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России в воскресенье, 14 июля. Аферисты, действуя от имени соседей, берут предоплату за различные товары и услуги, а затем исчезают. Чаще всего это происходит при продаже парковочных мест, стройматериалов, бытовой техники или мебели. Мошенники также могут брать деньги под предлогом будущего ремонта квартиры.