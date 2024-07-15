33 водителя попались на пьяной езде на воронежских дорогах

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав от полутора до двух лет. А вот тем, кто повторно попался на пьяной езде (в течение года после первого нарушения), в соответствии со статьей 264.1 УК РФ «светит» два года тюрьмы два года с лишением прав на три года.