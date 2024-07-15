Новый университет появился в Казахстане

Об этом 15 июля 2024 года рассказали в пресс-службе правительства страны.
«Правительством принимаются меры по подготовке кадров для водного хозяйства страны. В Таразе начинает свою работу новый университет водного хозяйства и ирригации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Олжас Бектенов», — говорится в сообщении.
В апреле текущего года на Национальном совете по науке и технологиям при президенте РК Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по восстановлению Таразского гидромелиоративно-строительного института с соответствующим материально-техническим обеспечением.
«В рамках реализации поставленной задачи правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество “Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати” и создать на его базе два вуза — некоммерческое акционерное общество “Таразский университет имени М. Х. Дулати” (НАО “ТарУ”) и некоммерческое акционерное общество “Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации” (НАО “КазНУВХИ”). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах. Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации».Пресс-служба правительства РК.
В КазНУВХИ будут внедрены новые образовательные программы:
«Водное хозяйство и мелиорация», «Геодезия и картография», «Гидротехническое строительство в водном хозяйстве», «Инженерные системы водоснабжения», «Инновационные технологии в водном хозяйстве».
Планируется, что уже с 1 сентября 2024 года новый вуз сможет принять студентов в своих стенах.
«На 2024−2025 годы для “КазНУВХИ” выделена целевая квота государственного образовательного заказа на 245 мест (бакалавриат — 210, магистратура — 20, докторантура — 15). Общий контингент составит 4 тыс. обучающихся на весь цикл подготовки».
О том, что НАО «Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати» разделят на два вуза, стало известно 10 июня 2024 года.