Новый университет появился в Казахстане

«В рамках реализации поставленной задачи правительством принято решение реорганизовать некоммерческое акционерное общество “Таразский региональный университет имени М. Х. Дулати” и создать на его базе два вуза — некоммерческое акционерное общество “Таразский университет имени М. Х. Дулати” (НАО “ТарУ”) и некоммерческое акционерное общество “Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации” (НАО “КазНУВХИ”). Учебные заведения созданы со стопроцентным участием государства в их уставных капиталах. Таким образом, специальное учебное заведение на постоянной основе будет готовить высококвалифицированные кадры для системы водного хозяйства и ирригации».Пресс-служба правительства РК.