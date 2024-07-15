Сильный ветер, гроза и град обрушатся на Самарскую область 15 июля

Жителей Самарской области предупредили о непогоде, которая нагрянет в понедельник, 15 июля. Синоптики прогнозируют сильное ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
— В ближайший час местами в Самарской области ожидается гроза, шквалистое усиление ветра 15−20 м/с, возможен град, с сохранением до конца вечера, — говорится в сообщении.
Жителей просят быть осторожными и, по возможности, оставаться дома. Если ветер усилится, лучше укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Опасно прятаться возле стен домов, рекламных щитов или под деревьями.
Автовладельцам советуют быть особо внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скорость. Машины лучше ставить в гараж или вдали от деревьев и неустойчивых конструкций.