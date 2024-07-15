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Будет пекло до +40 днем: синоптики прогнозируют новую волну аномальной жары в Крыму

В Крыму с 15 по 19 июля температура воздуха поднимется на 7 градусов выше нормы.

Сейчас в Ричмонде: +23° 2 м/с 87% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Жара не отпускает. Стоило жителям и гостям Крыма понадеяться, что знойное лето хоть немного сбавит обороты, но не тут-то было. Синоптики регионального гидрометцентра снова «обрадовали» аномальной погодой. В ближайшую неделю на полуострове ожидается пекло до +38−40 градусов!

— С 15 по 19 июля мы ожидаем аномально жаркую погоду в Крыму со средней суточной температурой воздуха на 7° выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит 33…38°, но в некоторых районах может подняться и до 40. Также в эти дни сохранится чрезвычайная пожарная опасность из-за слишком высокой температуры воздуха, — отметила начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

Однако у жаркого лета есть и свои плюсы. Благодаря знойному воздуху в начале июля морская вода прогрелась до комфортной для купания температуры. Теплее всего вода на пляжах Севастополя и Азовского моря — около +26−27 градусов. В Керченском проливе море прогрелось до +25−26 градусов, на южном берегу — до +24. Самая холодная вода — у берегов Евпатории. Там температура составляет до +23 градусов.

Как рассказала начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая, в начале рабочей недели — 8 и 9 июля — был побит абсолютный максимум температур за всю историю наблюдений. В понедельник отметка термометра в Симферополе показала максимальное значение +37.6.