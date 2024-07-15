Будет пекло до +40 днем: синоптики прогнозируют новую волну аномальной жары в Крыму

Однако у жаркого лета есть и свои плюсы. Благодаря знойному воздуху в начале июля морская вода прогрелась до комфортной для купания температуры. Теплее всего вода на пляжах Севастополя и Азовского моря — около +26−27 градусов. В Керченском проливе море прогрелось до +25−26 градусов, на южном берегу — до +24. Самая холодная вода — у берегов Евпатории. Там температура составляет до +23 градусов.