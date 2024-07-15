Фестивали еды и вина в Волгограде 19 и 20 июля 2024: программа, билеты

Вход на фестиваль Волга-Дон ВИН Фест по билетам: 2000 рублей на один день, 3000 — на оба дня. В стоимость включены дегустации. Билеты на мастер-классы с дегустацией 4 — 8 образцов: 500 рублей + входной билет на фестиваль. Вход на площадку 19 июля 2024 с 17.00 до 19.00 (время работы до 22.00) и 20 июля с 14.00 до 16.00 (время работы до 19.00). Подробная программа (18+).