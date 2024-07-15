Фестивали еды и вина в Волгограде 19 и 20 июля 2024: программа, билеты

Тысячи волгоградцев и гостей города соберутся 19 и 20 июля 2024 года на «Волгоград Арене» не футбол посмотреть, а есть и дегустировать напитки. Здесь пройдут фестивали виноделия Волга-Дон ВИН Фест и еды Волга-Дон Агро Фест, которые обещают быть одним из ярких событий этого лета.
Четвертый фестиваль Волга-Дон ВИН Фест и специализированная ярмарка винодельческой продукции ждут гостей 19 и 20 июля 2024 в VIP-фойе стадиона «Волгоград Арена». В программе — два дня безграничных дегустаций, общение с виноделами из разных регионов страны и мастер-классы от ведущих специалистов отрасли. Понравившиеся образцы можно будет купить на месте.
Вход на фестиваль Волга-Дон ВИН Фест по билетам: 2000 рублей на один день, 3000 — на оба дня. В стоимость включены дегустации. Билеты на мастер-классы с дегустацией 4 — 8 образцов: 500 рублей + входной билет на фестиваль. Вход на площадку 19 июля 2024 с 17.00 до 19.00 (время работы до 22.00) и 20 июля с 14.00 до 16.00 (время работы до 19.00). Подробная программа (18+).
Форум Волга-Дон Агро Фест развернется на стадионе 20 июля 2024 с 10.00 до 14.00. Вход на площадку фестиваля будет свободным. Фермеры представят свою продукцию на ярмарке, можно будет купить уникальные продукты, сыры и деликатесы. Часть угощений можно будет попробовать. В культурной программе — выступления артистов и знакомство с туристическими маршрутами.