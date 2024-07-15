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В Красноярском крае для купания открыли второй официальный пляж

В Красноярском крае открыли еще один официальный пляж, теперь жители региона могут искупаться в специально оборудованной зоне на реке Абан. Об этом сообщили в краевом Управлении Роспотребнадзора.

Пляж в поселке Абан получил документ, который подтверждает санитарно-эпидемиологическую безопасность объекта. На данный момент это второй по счету официально разрешенный пляж в Красноярском крае, не считая ЗАТО, которые курирует ФМБА.

В начале лета соответствующее разрешение получил пляж на острове Татышев. Больше в Роспотребнадзоре документов, подтверждающих санитарно-эпидемическую безопасность зон отдыха у воды на территории региона, не выдавали.

Напомним, что купаться в непредназначенных местах строго запрещено, так как это несет за собой все возможные риски. Так, например, только на прошедших выходных в Красноярском крае на водоемах утонули 8 человек.

Спасатели настоятельно просят жителей региона соблюдать правила отдыха на воде, не заходить в воду в нетрезвом состоянии и не оставлять детей и подростков одних вблизи водоемов.