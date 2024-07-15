В Самарской области пограничники не дали незаконно вывезти детей за границу

Настоящая криминальная драма развернулась в аэропорту Самары. Жительница одной из республик Центральной Азии пыталась вывезти за границу двух детей — 2007 и 2017 годов рождения. Женщина предъявила фальшивое нотариальное согласие от родителей на вывоз несовершеннолетних из России.
— Нарушение выявили во время пограничного контроля пассажиров авиарейса «Самара — Худжанд», — сообщает пресс-служба таможенной службы.
Выяснилось, что женщина является бабушкой детей, а вывезти их за пределы РФ попросил отец, который живет за рубежом. Детей передали матери, а в отношении их бабушки могут завести уголовное дело за подделку документов.