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В Самарской области пограничники не дали незаконно вывезти детей за границу

В самарском аэропорту задержали женщину, которая хотела незаконно вывезти детей из России.

Источник: Комсомольская правда

Настоящая криминальная драма развернулась в аэропорту Самары. Жительница одной из республик Центральной Азии пыталась вывезти за границу двух детей — 2007 и 2017 годов рождения. Женщина предъявила фальшивое нотариальное согласие от родителей на вывоз несовершеннолетних из России.

— Нарушение выявили во время пограничного контроля пассажиров авиарейса «Самара — Худжанд», — сообщает пресс-служба таможенной службы.

Выяснилось, что женщина является бабушкой детей, а вывезти их за пределы РФ попросил отец, который живет за рубежом. Детей передали матери, а в отношении их бабушки могут завести уголовное дело за подделку документов.

таможня