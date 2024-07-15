Котово терпит бедствие из-за двухнедельного отсутствия воды

Правда, сохранявший спокойствие и молчание до сегодняшнего дня глава Котовского района Олег Кузьмин все-таки соизволил объясниться перед котовчанами по поводу ситуации с водой. Примечательно, что произошло это после того, как глава СК РФ Александр Бастрыкин 13 июля потребовал от руководителя регионального следственного управления Василия Семенова повторный доклад о ходе расследования уголовного дела о халатности, которое было возбуждено еще в прошлом году по таким же причинам. Правда, из так называемого комментария чиновника так и не стало понятно, когда же в городе появится вода.