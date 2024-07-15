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Аномальная жара продолжается в Сочи

Небольшой спад температуры ожидают завтра.

Сейчас в Ричмонде: +26° 0 м/с 79% 755 мм рт. ст. +26°

В Сочи продолжается сильная жара, из-за чего на курорте усилили контроль за пожарной безопасностью. Небольшой спад температуры ожидают уже с завтрашнего дня, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) администрации Сочи.

В предгорной зоне Сочи и в Сириусе продолжается сильная жара, воздух прогрелся до +36 градусов. По данным синоптиков, начиная с 16 июля на курорте станет прохладнее на пару градусов.

Жителям и гостям Сочи рекомендуется ограничить пребывание на солнце. При необходимости выхода на улицу необходимо надевать головной убор и иметь при себе медикаменты.