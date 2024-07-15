Аномальная жара продолжается в Сочи

В Сочи продолжается сильная жара, из-за чего на курорте усилили контроль за пожарной безопасностью. Небольшой спад температуры ожидают уже с завтрашнего дня, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) администрации Сочи.