Рэпер LL Cool J выпустит первый за 11 лет альбом с Эминемом, Nas и другими

В беседе с Associated Press ЭлЭл Кул Джей рассказал, что перед предстоящим релизом заново учился читать рэп. По словам исполнителя, все эти годы он время от времени бывал в студии, но ему казалось, что его авторский материал не так хорош, как треки, которые ему давал продюсер.