Рэпер LL Cool J выпустит первый за 11 лет альбом с Эминемом, Nas и другими

Spirit of Cyrus (feat. Snoop Dogg) The FORCE Saturday Night Special (feat. Rick Ross and Fat Joe) Black Code Suite (feat. Sona Jobarteh) Passion Proclivities" (feat. Saweetie) Post Modern 30 Decembers Runnit Back Huey In Da Chair (feat. Busta Rhymes) Basquiat Energy Praise Him (feat. Nas) Murdergram Deux (feat. Eminem) The Vow (feat. Mad Squablz, J-S.A.N.D., and Don Pablito)