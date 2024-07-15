Рэпер LL Cool J выпустит первый за 11 лет альбом с Эминемом, Nas и другими

Американский хип-хоп-исполнитель LL Cool J анонсировал 14-й студийный альбом The FORCE (Frequencies of Real Creative Energy). Он выйдет 6 сентября и станет первым за 11 лет лонгплеем рэпера. В нем будет 14 треков, включая фиты с Эминемом, Снуп Доггом, Бастой Раймс, Fat Joe, Nas, Saweetie и другими.
В беседе с Associated Press ЭлЭл Кул Джей рассказал, что перед предстоящим релизом заново учился читать рэп. По словам исполнителя, все эти годы он время от времени бывал в студии, но ему казалось, что его авторский материал не так хорош, как треки, которые ему давал продюсер.
Все изменилось, после того как ЭлЭл Кул Джею приснился покойный рэпер Phife Dawg, участник группы A Tribe Called Quest.
«Он сказал мне: “Эй, чувак, новая музыка, над которой ты работаешь, классная”. Но у него было выражение лица как у Чеширского Кота, словно он мне лгал», — поделился артист.
После этого ЭлЭл Кул Джей связался с ныне живым участником A Tribe Called Quest, Q-Tip, и тот в итоге спродюсировал альбом.
«Я не пытался быть в тренде и повторить то, что делал раньше», — подчеркнул рэпер.
Треклист The FORCE:
Новый полноформатник должен был выйти еще в прошлом году. Тогда артист заявил, что альбом будет построен на историях из жизни и в нем не будет мягкого звучания. Предыдущая пластинка ЭлЭл Кул Джея, Authentic, увидела свет в 2013-м.