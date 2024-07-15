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Уроженец Красноярского края впервые отправится в космический полет

Космонавта Кирилла Пескова признали годным к полету. Он стал первым красноярцем в отряде космонавтов России.

Космонавта из Назарова Кирилла Пескова признали годным к полету. Вердиктом Главной медицинской комиссии поделились в пресс-службе СибГУ имени М. Ф. Решетнева.

Вместе с Кириллом годным признали Александра Горбунова. Кирилл будет его дублером в экипаже. Вместе они отправятся на МКС в составе миссии Crew-9 в августе.

Кирилл Песков стал первым красноярцем в отряде космонавтов России весной прошлого года. Это время он тренировался в Центре подготовки космонавтов — проходил курс выживания в пустыне рядом с Байконуром и сдавал тестирования.

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