Уроженец Красноярского края впервые отправится в космический полет

Космонавта из Назарова Кирилла Пескова признали годным к полету. Вердиктом Главной медицинской комиссии поделились в пресс-службе СибГУ имени М. Ф. Решетнева.
Вместе с Кириллом годным признали Александра Горбунова. Кирилл будет его дублером в экипаже. Вместе они отправятся на МКС в составе миссии Crew-9 в августе.
Кирилл Песков стал первым красноярцем в отряде космонавтов России весной прошлого года. Это время он тренировался в Центре подготовки космонавтов — проходил курс выживания в пустыне рядом с Байконуром и сдавал тестирования.