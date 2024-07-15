Верхний слой асфальта начали укладывать на двух улицах Иркутска

Ремонты дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в областном центре идут полным ходом. Сразу на двух улицах Пролетарская и Володарского стартовала укладка верхнего слоя асфальтового покрытия. А нижний постелили возле центрального рынка и улицы Трудовой. Об этом сообщила пресс-служба администрации Иркутска.
— На Литвинова параллельно работают специалисты водоканала и энергетики, они перекладывают сети. На тех участках, где уже завершены или не ведутся земляные работы, подрядчик устанавливает бордюры, регулирует колодцы по высоте, убирает старую тротуарную плитку, — поделился мэр города Руслан Болотов.
Приведение в надлежащий вид колодцев, бордюров, тротуаров и газонов завершили в 20-м Советском переулке, на Горького, 25-го Октября, Байкальской, на Якоби и в микрорайоне Солнечный.
Работы продолжаются на Ленинградской и объездной Ново-Ленино. На последнем участке осталось завершить восстановление дорожного покрытия.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что обновленную скейт-площадку открыли в микрорайоне Университетском Иркутска. Спортобъект появился еще семь лет назад, но регулярное использование и нападки вандалов быстро изнашивают конструкции. Теперь на площадке заменено покрытие и обновлены тренажеры.