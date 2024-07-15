Верхний слой асфальта начали укладывать на двух улицах Иркутска

Ранее КП-Иркутск сообщала, что обновленную скейт-площадку открыли в микрорайоне Университетском Иркутска. Спортобъект появился еще семь лет назад, но регулярное использование и нападки вандалов быстро изнашивают конструкции. Теперь на площадке заменено покрытие и обновлены тренажеры.