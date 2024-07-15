«Не нужен нам берег турецкий»: куда калининградцы едут на отдых в 2024 году

Прямые рейсы из «Храброво» в Египет запустили в апреле. Сейчас Almasria Airlines летает в Шарм-эш-Шейх два раза в неделю. По словам сотрудников турагентств, направление пользуется популярностью у калининградцев. По сравнению с прошлым годом спрос вырос более чем в 20 раз.
Раньше Египет брали гораздо реже. Но, во-первых, сейчас это единственное прямое зарубежное направление, а для многих клиентов, особенно пассажиров с детьми, это важно. Во-вторых, там очень сильно вырос уровень сервиса. Пока у нас ни одного негативного отзыва на отдых в Египте. Всем очень нравится — люди действительно довольны, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в агентстве «Турне-ТрансТрэвел».
Стоимость недели отдыха в Египте составляет в среднем 120−150 тысяч рублей. Самолёты отправляются с полной загрузкой. Не пугает калининградцев и жаркая погода: в июле температура воздуха в Шарм-эш-Шейхе достигает +40°С и выше. «Там потрясающее Красное море, это также очень привлекает туристов. Кроме того, Египет пока ещё держит цены. Рост, конечно, мы отмечаем и на этом направлении, но цены более-менее приемлемые», — пояснили в турагентстве.
Калининградцы не отказываются и от отдыха в Турции. Постоянные клиенты готовы летать туда даже с пересадками в Москве или Санкт-Петербурге. Однако количество проданных путёвок сократилось примерно в два раза. На спрос повлияла не только отмена прямых рейсов, но и рост цен. Недельный отдых в отеле среднего ценового сегмента стоит 180−200 тысяч на двоих.
Специалисты также отмечают незначительный рост желающих отдохнуть в Таиланде и ОАЭ. За счёт субсидированных билетов увеличилось и число путешествий по России.
Люди стали активнее интересоваться отдыхом в Сочи, на Алтае и так далее. При этом отличительной чертой этого года стало раннее бронирование. В прошлом году калининградцы планировали путешествия максимум за два-три месяца. Сейчас уже достаточное количество броней на осень. Особенно популярно время школьных каникул, — рассказали в турагентстве.
Обеспеченные калининградцы, которые раньше были готовы потратить на отпуск с семьёй несколько миллионов рублей, теперь отказываются от поездок на турецкие курорты.
Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в одном из турагентств города, состоятельные туристы в 2024 году предпочли отдых в Европе. При этом многие из них организуют путешествие самостоятельно. «Кто-то поступает так из экономии, ведь даже богатые люди теперь считают деньги. А кто-то просто решил вот так разнообразить отдых. Впервые за долгое время мы столкнулись с тем, что обеспеченные туристы, когда у них спрашиваешь о планах на отпуск, отвечают, что всё уже продумали сами», — пояснил собеседник.