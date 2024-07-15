«Не нужен нам берег турецкий»: куда калининградцы едут на отдых в 2024 году

Как рассказали корреспонденту Калининград.Ru в одном из турагентств города, состоятельные туристы в 2024 году предпочли отдых в Европе. При этом многие из них организуют путешествие самостоятельно. «Кто-то поступает так из экономии, ведь даже богатые люди теперь считают деньги. А кто-то просто решил вот так разнообразить отдых. Впервые за долгое время мы столкнулись с тем, что обеспеченные туристы, когда у них спрашиваешь о планах на отпуск, отвечают, что всё уже продумали сами», — пояснил собеседник.