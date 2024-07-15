Возле «Артека» построят трассу по новым технологиям

«Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщила о получении положительного заключения государственной экспертизы для строительства новой дороги в объезд лагеря «Артек». Для проектирования новой трассы применялись технологии информационного моделирования.
«Информационное моделирование позволяет повысить качество проектирования, снизить риски возникновения проектных коллизий, более точно рассчитать объемы работ и сметную стоимость строительства», — говорится в сообщении ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».
Сложность в проектировании заключалась в необходимости предусмотреть создание моста и подпорных стен в условиях крутого рельефа.
Трассу собираются построить, чтобы обеспечить транспортную доступность ТСН «Прибрежный» и отеля «Тиссен-Хаус». После окончания строительства, которое должно продлиться до 2026, попасть на территорию вышеперечисленных объектов можно будет без заезда в «Артек». Спуск к ним будет начинаться со стороны Южнобережного шоссе.
Общий объем выделенных средств составит 934 миллиона рублей. Строительство будет реализовано в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя».