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Возле «Артека» построят трассу по новым технологиям

Строительство объездной дороги около «Артека» на ЮБК обойдется в миллиард рублей.

Источник: «Служба автомобильных дорог Республики Крым»

«Служба автомобильных дорог Республики Крым» сообщила о получении положительного заключения государственной экспертизы для строительства новой дороги в объезд лагеря «Артек». Для проектирования новой трассы применялись технологии информационного моделирования.

«Информационное моделирование позволяет повысить качество проектирования, снизить риски возникновения проектных коллизий, более точно рассчитать объемы работ и сметную стоимость строительства», — говорится в сообщении ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым».

Сложность в проектировании заключалась в необходимости предусмотреть создание моста и подпорных стен в условиях крутого рельефа.

Трассу собираются построить, чтобы обеспечить транспортную доступность ТСН «Прибрежный» и отеля «Тиссен-Хаус». После окончания строительства, которое должно продлиться до 2026, попасть на территорию вышеперечисленных объектов можно будет без заезда в «Артек». Спуск к ним будет начинаться со стороны Южнобережного шоссе.

Общий объем выделенных средств составит 934 миллиона рублей. Строительство будет реализовано в рамках госпрограммы «Социально-экономического развития Республики Крым и г. Севастополя».

строительство