Возле «Артека» построят трассу по новым технологиям

Трассу собираются построить, чтобы обеспечить транспортную доступность ТСН «Прибрежный» и отеля «Тиссен-Хаус». После окончания строительства, которое должно продлиться до 2026, попасть на территорию вышеперечисленных объектов можно будет без заезда в «Артек». Спуск к ним будет начинаться со стороны Южнобережного шоссе.