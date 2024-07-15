Дептранс временно замедлит самокаты в зоне ТТК и МКАД

«Безопасность движения для нас в приоритете, поэтому вместе с операторами проката мы вводим единую медленную зону в пределах ТТК — МКАД. Мы стараемся обеспечить безопасность и комфорт для всех участников дорожного движения по поручению Сергея Собянина», — заключил заммэра.