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Роспотребнадзор выявил нарушения на трех пляжах Татарстана

Три пляжа РТ не соответствуют гигиеническим требованиям.

Источник: Татарстан 24

Три пляжа Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.

По состоянию на 15 июля результаты исследований воды в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют микробиологическим показателям на следующих пляжах:

  • Городской пляж Набережных Челнов;
  • Городской пляж Мензелинска;
  • Набережная «Солнечный Ик» в Муслюмово.

В связи с этим администрации районов и ответственные юридические лица получили предложения об установке аншлагов, информирующих о запрете купания.

Ранее мы писали, что два человека утонули в Татарстане в необорудованных для купания местах. Трагедии произошли в Зеленодольском районе и в Кировском районе Казани.