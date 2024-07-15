Роспотребнадзор выявил нарушения на трех пляжах Татарстана

Три пляжа Татарстана не соответствуют гигиеническим требованиям, сообщила пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ.
По состоянию на 15 июля результаты исследований воды в местах рекреаций (пляжи) не соответствуют микробиологическим показателям на следующих пляжах:
- Городской пляж Набережных Челнов;
- Городской пляж Мензелинска;
- Набережная «Солнечный Ик» в Муслюмово.
В связи с этим администрации районов и ответственные юридические лица получили предложения об установке аншлагов, информирующих о запрете купания.
Ранее мы писали, что два человека утонули в Татарстане в необорудованных для купания местах. Трагедии произошли в Зеленодольском районе и в Кировском районе Казани.