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Вышел трейлер сериала «Комбинация»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый тизер музыкальной драмы «Комбинация» об одноименной группе. Сериал расскажет о становлении первого советского и российского герлз-бэнда, о непростом пути его участниц, а также о создании хитов-символов эпохи Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал первый тизер музыкальной драмы «Комбинация» об одноименной группе. Сериал расскажет о становлении первого советского и российского герлз-бэнда, о непростом пути его участниц, а также о создании хитов-символов эпохи Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

По сюжету сотрудник саратовского ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александр Шишинин после рождения ребенка решает изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальный коллектив. Он знакомится с композитором Виталием Окороковым, и вместе они находят первых вокалисток: Татьяну Иванову и Алену Апину и собирают первый в Советском Союзе герлз-бэнд.

Шишинина сыграет Никита Кологривый, а Окорокова — Владимир Канухин. Также в проекте снимаются Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова, Даниил Воробьев, Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Стася Милославская и другие. Эпизодическую роль в сериале получила и Алена Апина: она сыграет преподавателя консерватории.

Премьера восьмисерийного драмеди состоится в этом году. Съемки стартовали в декабре 2023-го.