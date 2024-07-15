Росжелдор отменил изъятие земли под гаражами Фрунзенского района для ВСМ.

Теперь этот пункт из старого распоряжения вычеркивают полностью. Одновременно вносятся небольшие уточнения в параметры других изъятий.



С прошлого год Росжелдор и профильная дирекция РЖД уже неоднократно сообщали об изъятии земли под ВСМ, в том числе — вокруг Московского вокзала. Кроме того, жителям Фарфоровского поста сообщили, что и их ждет переезд, хотя окончательно судьба самих зданий неясна, они могут быть внесены в реестр объектов культурного наследия.



На прошлой неделе стало известно о подписании концессионного соглашения на строительство ВСМ Москва-Петербург. Концессионер должен завершить работы до апреля 2030 года и не позднее 4 лет после того, как будет выполнен ряд предварительных условий.