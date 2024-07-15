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Умер актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Актер, режиссер и сценарист Юрий Кузьменко, известный зрителям по роли комсомольского активиста в фильме «Берегите женщин», умер на 76-м году, сообщает Союз кинематографистов России.

«12 июля на 76-м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко», — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.

Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. Дебютировал как киноактер в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. Позднее снялся в картинах «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Сталинград» и других лентах. В творческой биографии режиссера — сериалы «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и другие проекты.

«Роли, а также фильмы, созданные Юрием Александровичем, останутся в истории отечественного кинематографа. Ушел талантливый, добрый и преданный кинематографу актер театра и кино. Светлая память», — написали коллеги.

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