Умер актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. Дебютировал как киноактер в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. Позднее снялся в картинах «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Сталинград» и других лентах. В творческой биографии режиссера — сериалы «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и другие проекты.