Умер актер из фильма «Берегите женщин» Юрий Кузьменко

«12 июля на 76-м году ушел из жизни актер театра и кино, режиссер, сценарист, член Союза кинематографистов России Юрий Александрович Кузьменко», — говорится в сообщении на сайте Союза кинематографистов.
Юрий Кузьменко родился 25 мая 1949 года в Харькове. Дебютировал как киноактер в 1974 году в фильме «Ваши права?» режиссера Инессы Селезневой. Позднее снялся в картинах «Берегите женщин», «Рейс первый, рейс последний», «Сталинград» и других лентах. В творческой биографии режиссера — сериалы «Дипломат», «Дальнобойщики», «Гаражи», «Ночь закрытых дверей» и другие проекты.
«Роли, а также фильмы, созданные Юрием Александровичем, останутся в истории отечественного кинематографа. Ушел талантливый, добрый и преданный кинематографу актер театра и кино. Светлая память», — написали коллеги.