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В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю

Автомобильная пробка протяженностью около 20 километров растянулась на Кубани.

Источник: © РИА Новости

КРАСНОДАР, 15 июл — РИА Новости. Пробка из машин протяженностью около 20 километров растянулась на участках дорог в районе Горячего Ключа на Кубани, сообщили РИА Новости в госавтоинспекции региона.

«На участках дорог в селе Хребтовое, станице Саратовская и городе Горячий Ключ общая площадь пробки составляет около 20 километров. Сотрудниками Госавтоинспекции предпринимаются меры, чтобы уменьшить заторовую ситуацию. Ведётся регулировка движения в ручном режиме. При необходимости сотрудники отключают светофоры, чтобы прогонять транспорт быстрее», — рассказали в ведомстве.

Как уточнили в госавтоинспекции региона, пробки прогнозируемы и традиционны, так как параметры дорог в районе Горячего Ключа и посёлка Джубгы не соответствуют росту интенсивности движения транспорта. При этом в понедельник многие туристы направляются в гостиницы.

В свою очередь в Краснодарский край заезжает более 60 тысяч автомобилей, и большая часть из них начинает двигаться в сторону Черноморского побережья. При этом дороги не рассчитаны на такое число транспортных средств. В ведомстве добавили, что пробки фиксируются там, где происходит сужение из двух полос в одну.