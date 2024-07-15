В ГАИ назвали причину многокилометровых пробок на Кубани по дороге к морю

В свою очередь в Краснодарский край заезжает более 60 тысяч автомобилей, и большая часть из них начинает двигаться в сторону Черноморского побережья. При этом дороги не рассчитаны на такое число транспортных средств. В ведомстве добавили, что пробки фиксируются там, где происходит сужение из двух полос в одну.