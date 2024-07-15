В Госдуме готовят законопроект об ужесточении оборота «серых» SIM-карт

Ко второму чтению законопроекта предлагается также предусмотреть запрет на анонимную оплату телефонного номера наличными средствами. Такая оплата допускается только с обязательной идентификацией физического лица — плательщика с передачей сведений о нем оператору связи. За нарушение новых требований к продаже SIM-карт предлагается установить административную ответственность как оператора связи, так и дилера, а также непосредственного продавца SIM -карты.