В Воронеже созрел первый «бананас»

В Ботаническом саду Воронежа созрел первый «бананас». В этом году плод монстеры деликатесной созрел раньше обычного. Тому способствовала аномальная жара, совсем как на родине тропической «кукурузы».
В администрации Ботанического сада рассказали, что на подходе еще восемь початков. В ближайшее время для посетителей организуют экскурсию с дегустацией экзотического «бананаса».
Об этом событии Ботсад сообщит дополнительно.
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