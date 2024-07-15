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В Воронеже созрел первый «бананас»

Экзотический фрукт созрел в ботаническом саду.

Источник: БОТАНИЧЕСКИЙ САД им. проф. Б.М. Козо-Полянского

В Ботаническом саду Воронежа созрел первый «бананас». В этом году плод монстеры деликатесной созрел раньше обычного. Тому способствовала аномальная жара, совсем как на родине тропической «кукурузы».

В администрации Ботанического сада рассказали, что на подходе еще восемь початков. В ближайшее время для посетителей организуют экскурсию с дегустацией экзотического «бананаса».

Об этом событии Ботсад сообщит дополнительно.

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