В Казани продлили частичное ограничение движения транспорта по ряду улиц

на ул. Братьев Касимовых вблизи домов №№ 35, 38, 40а, 48, 56, в районе построек № 45а и № 47 по пр. Победы, напротив здания № 82 в направлении движения к пр. Победы, напротив домов № 70 и № 74 в направлении движения к ул. Рихарда Зорге;