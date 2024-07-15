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В Казани продлили частичное ограничение движения транспорта по ряду улиц

Это необходимо для реконструкции водовода.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани продлили ограничение движения транспорта на участках улиц Приволжского и Советского районов. Это необходимо для реконструкции водовода.

Как сообщили в комитете внешнего благоустройства города, до 31 августа частично закрыты проезжие части по следующим адресам:

на пр. Победы в районе дома № 43 и напротив здания № 45к1;

на ул. Братьев Касимовых вблизи домов №№ 35, 38, 40а, 48, 56, в районе построек № 45а и № 47 по пр. Победы, напротив здания № 82 в направлении движения к пр. Победы, напротив домов № 70 и № 74 в направлении движения к ул. Рихарда Зорге;

на ул. Рихарда Зорге в районе дома № 28.