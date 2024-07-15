Град обрушится на Воронежскую область

В четверг, 18 июля, в Воронежской области ожидаются кратковременные дожди и грозы, а в отдельных районах выпадет град. Об этом сообщается в прогнозе регионального гидрометцентра в понедельник, 15 июля.
В самой столице Черноземья град 18 июля не прогнозируют, но ожидается гроза.
Ранее стало известно, что сильная жара задержится на территории Воронежской области на несколько дней. Это опасное метеорологическое явление ожидается завтра, а также в среду и четверг, 17 и 18 июля. В среду термометры в отдельных районах покажут +37 градусов, а в четверг — до 36 градусов тепла.
На несколько градусов меньше термометры в столице Черноземья покажут только в пятницу, 19 июля.