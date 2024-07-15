Град обрушится на Воронежскую область

Ранее стало известно, что сильная жара задержится на территории Воронежской области на несколько дней. Это опасное метеорологическое явление ожидается завтра, а также в среду и четверг, 17 и 18 июля. В среду термометры в отдельных районах покажут +37 градусов, а в четверг — до 36 градусов тепла.