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Снова придут дожди, но будет жарко: в Челябинской области потеплеет до +27 градусов

В Челябинской области ожидается потепление до +27 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 55% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Жара вернется в Челябинскую область в ближайшие дни. Однако вместе с ней прогнозируются дожди и грозы. Об этом сообщает челябинский Гидрометцентр.

Во вторник, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Местами возможны грозы и кратковременные дожди, которые в восточной половине региона дойдут до сильных. Температура воздуха ночью составит +12, +17°C (при прояснении до +9°C), а днем потеплеет до +21, +26°C (на юге до +18°C). Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/c, местами порывы до 14 м/c.

Осадков не будет в среду, 17 июля. На протяжении всех суток прогнозируется переменная облачность. Ветер северный 3−8 м/c, местами порывы до 13 м/c. Температура воздуха ночью составит +11, +16°C, днем потеплеет до +22, +27°C.

В четверг, 18 июля, будет облачно с прояснениями. Прогнозируются кратковременные дожди и грозы. Столбики термометра ночью покажут +11, +16°C, днем воздух прогреется до +22, +27°C. Ветер северный 4−9 м/c, при грозах порывы до 15 м/c.