Снова придут дожди, но будет жарко: в Челябинской области потеплеет до +27 градусов

Во вторник, 16 июля, будет облачно с прояснениями. Местами возможны грозы и кратковременные дожди, которые в восточной половине региона дойдут до сильных. Температура воздуха ночью составит +12, +17°C (при прояснении до +9°C), а днем потеплеет до +21, +26°C (на юге до +18°C). Ветер северный, северо-восточный 4−9 м/c, местами порывы до 14 м/c.