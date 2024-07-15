Еще один поезд будет ходить из Нижнего Новгорода до Большого Болдина

Ранее поезд ходил только по субботам, а теперь отправиться в «Пушкинские места» можно будет и в воскресенье. Состав будет курсировать по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывать на станцию Ужовка в 11:00. Обратно он отправится с той же станции в 19:08 и вернется в Нижний Новгород в 22:33.
Напомним, что мультимодальный маршрут ввели в честь 225-летия со дня рождения известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Он включает в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и на автобусе до села.
Напомним, что новый туристический маршрут связал Нижний Новгород и Большое Болдино в конце мая 2024 года. Это было сделано в рамках празднования юбилея Александра Сергеевича Пушкина.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Нижний Новгород вошел в топ-10 городов с красивой подсветкой и световыми шоу.