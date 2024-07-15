Еще один поезд будет ходить из Нижнего Новгорода до Большого Болдина

Ранее поезд ходил только по субботам, а теперь отправиться в «Пушкинские места» можно будет и в воскресенье. Состав будет курсировать по субботам и воскресеньям в 07:35 и прибывать на станцию Ужовка в 11:00. Обратно он отправится с той же станции в 19:08 и вернется в Нижний Новгород в 22:33.