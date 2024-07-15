Три улицы перекроют в центре Нижнего Новгорода из-за «Музыки балконов», сообщает пресс-служба мэрии.
На участке Ульянова около дома № 4 на площади Минина приостановят движение с 4 до 7 вечера 21 июля, 10 и 31 августа.
Также в это же время 3, 18 и 24 августа движение ограничат по Музейному переулку на участке от дома № 3 по Верхневолжской набережной до дома № 8А по улице Минина.
С 5 до 7 вечера 28 июля перекроют участок в районе дома № 7 по Верхневолжской набережной.
Ограничения связаны с проведением фестиваля «Музыка балконов». 0+
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что остановку и стоянку транспорта на участке Гребного канала запретят с 30 июля.
Редакция сайта для удобства своих читателей создала карту перекрытий дорог в центре города. Кроме того, узнать об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде можно в нашем телеграм-канале «Дорожные работы». Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!