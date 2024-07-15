Синоптики обещают в Волгограде сорокоградусную жару

Сорокаградусное пекло продолжит мучить жителей Волгоградской области 16 июля. В середине лета в регионе установилась сухая жаркая погода. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра, в ближайшие дни осадков не ожидается, а температура на градуснике достигнет +38 градусов.