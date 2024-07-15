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Синоптики обещают в Волгограде сорокоградусную жару

В Волгоградской области будет адское пекло.

Сейчас в Ричмонде: +28° 6 м/с 55% 755 мм рт. ст. +26°
Источник: Комсомольская правда

Сорокаградусное пекло продолжит мучить жителей Волгоградской области 16 июля. В середине лета в регионе установилась сухая жаркая погода. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе волгоградского Гидрометцентра, в ближайшие дни осадков не ожидается, а температура на градуснике достигнет +38 градусов.

В области ночь на вторник ожидается +20…+25 градусов (местами +12…+17º градусов), днем +30…+35, местами до +38 жары. В Волгограде синоптики обещают ночью +21…+23, днем +33…+35 градусов.

Порывы достигнут 11 метров в секунду. Спасатели предупреждают о повышенной пожарной опасности.