Страдающих от людей черепах в ЦПКиО Волгограда переселили в тихий пруд

— Ранее сотрудники парка уже неоднократно предпринимали меры, направленные на обеспечение безопасности черепах: на территории озера имеется информационная табличка с запретом трогать и кормить животных. Поскольку операторы парка продолжают фиксировать случаи недружелюбного отношения к черепахам, было принято решение об их переселении, — рассказали в ЦПКиО.