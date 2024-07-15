Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральские синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

В «Уралгидрометцентре» предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности на территории Свердловской области, которая будет сохраняться в ряде районов региона с 15 по 18 июля включительно.

Источник: РИА "Новости"

По областной шкале прогнозируется четвертый и пятый классы горимости леса.

Напомним, по последним данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действует три пожара на землях лесного фонда. Огнем поражено 45 га.

пожары