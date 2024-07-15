Уральские синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в регионе

По областной шкале прогнозируется четвертый и пятый классы горимости леса.
Напомним, по последним данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действует три пожара на землях лесного фонда. Огнем поражено 45 га.
В «Уралгидрометцентре» предупредили о высокой и чрезвычайной пожарной опасности на территории Свердловской области, которая будет сохраняться в ряде районов региона с 15 по 18 июля включительно.
По областной шкале прогнозируется четвертый и пятый классы горимости леса.
Напомним, по последним данным Авиалесоохраны, в Свердловской области действует три пожара на землях лесного фонда. Огнем поражено 45 га.