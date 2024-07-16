В Иркутске 19 июля пройдет уличная акция «День здоровья»

Жители Приангарья смогут пройти медицинские обследования и получить консультации врачей. В рамках акции будут организованы экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В, С, пульсоксиметрия, спирография, динамометрия, УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости, ЭКГ, маммография, флюорография, дерматоскопия пигментных образований кожи.