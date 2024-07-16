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В Иркутске 19 июля пройдет уличная акция «День здоровья»

19 июля в Иркутске на площадке перед ТРЦ «Юбилейный» пройдет профилактическая акция «День здоровья». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Источник: Freepik

Жители Приангарья смогут пройти медицинские обследования и получить консультации врачей. В рамках акции будут организованы экспресс-анализ крови на глюкозу и холестерин, тестирование на ВИЧ и вирусные гепатиты В, С, пульсоксиметрия, спирография, динамометрия, УЗИ щитовидной железы и органов брюшной полости, ЭКГ, маммография, флюорография, дерматоскопия пигментных образований кожи.

Жители смогут получить бесплатные консультации следующих специалистов: терапевт, педиатр, онколог, психиатр-нарколог, фтизиатр.

Для детей будут доступны оценка нутритивного статуса, проведение антропометрии, пульсоксиметрии, общеклинический анализ крови и другие анализы.

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