В Екатеринбурге введут ограничения на курение в парках и на остановках

Согласно внесенному депутатами законопроекту, действующие ограничения планируют значительно расширить. Запрет на курение будет действовать на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в границах городских парков, садов, лесов, скверов, в подземных и крытых наземных пешеходных переходах, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков, а также на уличных парковках общего пользования.