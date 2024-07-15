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В Екатеринбурге введут ограничения на курение в парках и на остановках

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 15 июля, УралПолит.Ru. Депутаты заксобрания региона внесли законопроект, который предполагает дополнительные ограничения на курение табака в общественных местах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Согласно внесенному депутатами законопроекту, действующие ограничения планируют значительно расширить. Запрет на курение будет действовать на остановках общественного транспорта и в радиусе 15 метров от них, в границах городских парков, садов, лесов, скверов, в подземных и крытых наземных пешеходных переходах, вблизи объектов торговли, мест общественного питания, рынков, а также на уличных парковках общего пользования.

Рассмотреть проект планируют до 30 июля. Впоследствии власти также могут установить ответственность за нарушение запрета и создать для жителей специальные места для курения.