Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

«Автобусы и троллейбусы при воздушной тревоге доезжают до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности — так как время очень ограничено — водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД», — сказано в сообщении.
При остановке следует занять правый ряд, чтобы освободить дорогу для спецтранспорта. Пассажиры при этом должны занять места в проходе, как можно дальше от окон.
«Катера и паромы довозят людей до причала. При воздушной тревоге пассажиры покидают салон и следуют в укрытия, при сигнале баллистики — остаются в салоне до отбоя тревоги», — продолжил губернатор.
Кроме того, в подъездах домов, где установлены домофоны, запрограммировали системы удаленного открытия дверей.
«На сегодня в 160 подъездах запрограммировали системы удаленного открытия дверей на случай поступления сигнала “Баллистика” — это цифровые и аналоговые домофоны. Всего к этой системе планируем подключить 6000 подъездов», — сказал Развожаев.
Система будет интегрирована с программой «Безопасный город», уточнил губернатор.
Как сообщалось ранее, все городские автобусы и троллейбусы должны быть снабжены специальными аптечками для оказания первой помощи пострадавшим при воздушной атаке. Такие меры безопасности были предприняты после ракетного удара по пляжам в Учкуевке и Любимовке 23 июня.