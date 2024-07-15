Как будет работать транспорт Севастополя при воздушной тревоге

«Автобусы и троллейбусы при воздушной тревоге доезжают до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности — так как время очень ограничено — водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД», — сказано в сообщении.