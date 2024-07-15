«Самоварфест» в 2025 году: что известно про фестиваль гостеприимства

«Самоварфест» — это ежегодний этнокультурный фестиваль. В 2024 году Всероссийский Фестиваль гостеприимства прошел в Москве 16 июня по инициативе международной выставки-форума «Россия» на открытой сцене у фонтана «Дружбы народов» на ВДНХ.
Гостей фестиваля, по традиции, ожидает множество увлекательных активностей: концерт фольклорной музыки, мастер-классы, занимательные игры для детей, ароматный чай из самоваров и многое другое. Вход свободный.
Где и в какие даты пройдет «Самоварфест» в 2025 году
Даты проведения фестиваля в 2025 году пока неизвестны, предполагается, что фестиваль пройдет летом. В статье расскажем о программе 2024 года, тогда Всероссийский фестиваль «Самоварфест» состоялся 16 июня на открытой сцене у фонтана «Дружбы народов» на территории ВДНХ в Москве.
Мероприятия и программа фестиваля «Самоварфест»
Итак, что же интересного ожидало гостей всероссийского фестиваля гостеприимства и почему там стоит побывать? Рассказываем об основных мероприятиях и площадках «Самоварфеста» 2024 года подробнее.
1. Самоварная станция «Добро пожаловать»
На входе посетителей фестиваля ожидала самоварная станция «Добро пожаловать», где можно было увидеть старинные самовары от мала до велика, а также самовар-гигант. И, конечно, на этой площадке с утра до вечера все гости без исключения смогли попить вкусный чай с баранками.
2. «Самоварконцерт»
Целый день на главной сцене фестиваля проходил «Самоварконцерт». Ожидается, что похожие мероприятия ожидают зрителей и в 2025 году, где можно насладиться яркими выступлениями артистов и музыкальных и хореографических коллективов со всей страны.
Программа на 2025 год пока неизвестна. Однако отметим, что в 2024 году на главной сцене фестиваля выступил легендарный народный коллектив — Национальный театр народной музыки «Золотое кольцо» с участием народной артистки России Надежды Кадышевой.
Кроме того, можно было насладиться музыкальными выступлениями ансамбля бурятской народной песни «Аялга», коллективов московского Греческого культурного центра, виртуоза-балалаечника Романа Бузылева, театра танца «Вариация», фольклорного ансамбля «Ожерелье», а также самого многонационального коллектива «Самоварфеста», объединившего почти 50 этносов — «Этнопроекта Москва» — и многих других.
Кроме того, яркие номера представили ведущие детские и юношеские творческие коллективы. В их числе московская студия танца «Жемчужина», фольклорный ансамбль «Задоринка», ансамбль народной музыки «Дмитровские рожечники», детский таджикский ансамбль «Веточки Памира», детский хор Международного творческого коллектива «Этнопроекта Москва», народный хореографический ансамбль «Школьные годы», вокальный ансамбль «Talenty», студия эстрадного танца «Отражение», хореографический ансамбль из Москвы «Ювента», хореографическая студия «Фортуна», народный коллектив-ансамбль народного танца «Сувенир» и другие.
3. «Самоварфест — забавное место»
В 2024 году была организована площадка для самый маленьких гостей фестиваля — «“Самоварфест” — забавное место». Там их ожидало множество интересных занятий: качели самовара-гиганта «Палех», мастер-классы народных танцев и даже шоу мыльных пузырей. А еще для юных любителей чая организаторы готовили программу с розыгрышами, конкурсами и загадками.
4. «Самоварфест — российская палитра мастеров»
Еще одна занимательная площадка фестиваля — многонациональная выставка изделий народных промыслов и ремесел «“Самоварфест” — российская палитра мастеров». Здесь были представлены различные народные изделия: от гжели и хохломы до изделий из бересты, бисера и др.
А для тех, кто любит мастерить своими руками, прошли занятные мастер-классы по мозаике, плетению из соломы, валянию из шерсти, нитеплетению, лоскутному шитью, росписи игрушек и вышиванию. В итоге все гости ушли с самобытными и собственноручно изготовленными сувенирами.
5. «Самоварфест драйв»
Площадка «Самоварфест драйф» дала возможность переключиться с этнической музыки на современную. Здесь можно было насладиться перформансами представителей уличных искусств со всей страны. Посетителей ожидали современная хореография, диджей-сеты, хип-хоп-батлы и музыкальные выступления молодежных творческих коллективов.
6. «Арт-завалинка»
А вот на площадке «Арт-завалинка» на протяжении всего дня можно было послушать песни и музыку народов России в исполнении национальных коллективов. И, конечно, вместе с ними можно было спеть под живой аккомпанемент различных музыкальных инструментов.
7. «Парад национальностей»
В рамках фестиваля также прошел масштабный флешмоб: выступающие музыкальные коллективы, а это более 300 человек, прошли в национальных костюмах народов России от главного входа ВДНХ к открытой сцене «Самоварконцерта». Сопровождал участников оркестр Московского кадетского музыкального корпуса.
8. «Самоварфест-рекорд»
При участии артистов театра «Золотое кольцо» был установлен новый национальный рекорд: «Самый высокий прыжок на батуте во время исполнения русского народного танца», который был совершён на высоту 5 метров 17 сантиметров и зафиксирован в Реестре рекордов России. Рекорд поставлен Владимиром Лазутиным.
9. Программа «Самоварфеста»
Актуальную информацию на 2025 год ждите на сайте организатора.
Программа фестиваля на 2024 год доступна по ссылке на сайте мероприятия.
Где и как купить билеты на фестиваль «Самоварфест»
Вход на фестиваль «Самоварфест» свободный, поэтому билеты приобретать не нужно. Приходите и наслаждайтесь увлекательной программой, которую подготовили для вас организаторы мероприятия.
Отзывы посетителей фестиваля «Самоварфест»
Своими впечатлениями от посещенного мероприятия поделились гости в социальной сети «ВКонтакте». Вот только некоторые отзывы посетителей о «Самоварфесте»:
26 августа [в 2023 году] в саду Эрмитаж прошел фестиваль Самоварфест.
Погода немного подвела, но не испортила настроения.
На тематических площадках фестиваля для взрослых и детей можно было увидеть всю палитру этнокреативной России и каждый нашел для себя что-то интересное: выступления лучших национальных коллективов, выставку-ярмарку этнобрендов и народно-художественных промыcлов, этно-фудкорт и детскую площадку.
Было ярко, вкусно и музыкально.
Горда собой.
Выступила на грандиозном фестивале Самоварфест-2024 в рамках международной выставки-форума «РОССИЯ» на ВДНХ! Огромная сцена, 2 экрана, классный звук, сотни лиц, устремленные на тебя!
Гордость моя, гордость моих близких.
Это выступление останется в моей памяти надолго!
3. Вера Урсова
«Самоварфест» — Всероссийский фестиваль гостеприимства.
Здесь можно увидеть разнообразие этнического творчества России.
Встречает гостей самоварная станция — коллекция старинных экземпляров. А также можно отведать национальные блюда, станцевать зажигательные танцы с фольклорными коллективами, спеть с самобытными исполнителями, принять участие в мастер-классах.
История фестиваля
Первый всероссийский Фестиваль гостеприимства «Самоварфест» был проведен в 2017 году, после чего мероприятие презентовали президенту России Владимиру Путину. Глава государства одобрил проведение фестиваля на ежегодной основе.
Организатором «Самоварфеста» выступает Фонд «Культура наций». У фестиваля множество партнеров: среди них Администрация Президента РФ, Совет при Президенте РФ по межнациональным отношениям, Комитет Государственной Думы РФ по делам национальностей, Федеральное агентство по делам национальностей, Департамент национальной политики и межрегиональных связей Правительства Москвы и другие.
За свою недолгую, но яркую историю «Самоварфест» проводился в разных российских городах: Москве, Калуге, Орле, Вологде, Ярославле.
Фестиваль помогает представителям более 190 национальностей, проживающих в России, познакомиться с культурой и традициями друг друга. Мероприятие демонстрирует богатство и разнообразие российской культуры, а также показывает различные достижения субъектов РФ.
Все, что нужно знать о фестивале «Самоварфест»
Итак, подытожим все, что важно и полезно знать о фестивале «Самоварфест»:
- Ежегодный фестиваль проходит летом. В 2024 году он состоялся 16 июня на ВДНХ, у фонтана «Дружбы народов».
- Вход на мероприятие свободный.
- Посетителей ждет несколько площадок, где каждый найдет себе развлечение по душе: музыкальные выступления этнических, а также современных коллективов, увлекательные мастер-классы по рукоделию, выставка изделий народных промыслов, интересная программа для детей, а также бесплатный чай с баранками и многое другое.
Приходите и вы на самое яркое этнокультурное событие года, которое объединит все без исключения национальности России.
Татьяна Малюк