«Самоварфест» в 2025 году: что известно про фестиваль гостеприимства

На входе посетителей фестиваля ожидала самоварная станция «Добро пожаловать», где можно было увидеть старинные самовары от мала до велика, а также самовар-гигант. И, конечно, на этой площадке с утра до вечера все гости без исключения смогли попить вкусный чай с баранками.