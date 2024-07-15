Бьянка подала в суд на лейбл Koala Music, бывший Sony Music Russia

Певица Бьянка подала иск в Арбитражный суд Москвы против ООО «Коала Мьюзик» — бывший Sony Music Russia. «Королева русского R&B» требует от лейбла выполнить условия контракта и выплатить компенсацию.
«Невыполнение в полном объеме условий контракта со стороны лейбла, — рассказала артистка Telegram-каналу “Звездач” о сути претензии. — Речь о каталоге с альбомами “Русский Народный R'n'B”, “38 замков”, сингле “Про лето” и других. Требования — компенсация убытков и расторжение. Более не намерена с этим лейблом сотрудничать».
Ранее Бьянка говорила, что лейблы скрывают от музыкантов доходы. Из-за этого певица разорвала контракты с двумя компаниями. Впоследствии через суд исполнительница смогла выиграть «почти 5 миллионов».