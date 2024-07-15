Директор проектов СберСтрахования рассказала, что взять в автопутешествие

Если в дороге планируются долгие остановки или ночевки на природе, переходник на розетку или, как он правильно называется, «преобразователь напряжения», может сослужить хорошую службу. Это специальное устройство с разъемом для обычной электрической вилки на 220 В, которое подключается к авто через прикуриватель или к аккумулятору машины напрямую. С его помощью можно пользоваться техникой, предназначенной для работы от сети переменного тока: заряжать телефоны, фотоаппараты и другие гаджеты или же использовать бытовые электроприборы, например электрический чайник. Так поездка станет намного комфортнее.