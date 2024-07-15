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Санстанция запретила купание детей на пяти пляжах в Минске

Специалисты выявили превышение микробиологического показателя безопасности в одном из водохранилищ на окраине столицы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Столичные власти временно запретили купание детей на пляжах № 5, 6, 7, 8 и 9 водохранилища «Дрозды», сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.

«По состоянию на 15.07.2024 получены данные лабораторного контроля проб воды, в которых выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности», — пояснили в центре.

На этих пляжах можно купаться взрослым, а также не запрещены занятия видами водного спорта. Детям запрещено — до получения результатов повторных лабораторных исследований.

Ранее, 12 июля, минская санстанция уже заявляла об ограничениях для детей на пляжах № 5, 6, 7 и 8. Сейчас к ним добавился еще один.

Также специалисты советуют соблюдать меры гигиены у водоемов, чтобы избежать острых кишечных инфекций. В том числе необходимо пить только бутилированную воду.

«Скоропортящиеся продукты, которые берете с собой, необходимо держать в сумке-холодильнике», — советует санстанция.

Кроме того, не рекомендуется брать с собой молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом, потому что в жару это хорошая питательная среда для болезнетворных микроорганизмов. Нужно мыть овощи, фрукты и посуду только бутилированной или кипяченой водой.