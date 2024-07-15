Санстанция запретила купание детей на пяти пляжах в Минске

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Столичные власти временно запретили купание детей на пляжах № 5, 6, 7, 8 и 9 водохранилища «Дрозды», сообщает Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
«По состоянию на 15.07.2024 получены данные лабораторного контроля проб воды, в которых выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности», — пояснили в центре.
На этих пляжах можно купаться взрослым, а также не запрещены занятия видами водного спорта. Детям запрещено — до получения результатов повторных лабораторных исследований.
Ранее, 12 июля, минская санстанция уже заявляла об ограничениях для детей на пляжах № 5, 6, 7 и 8. Сейчас к ним добавился еще один.
Также специалисты советуют соблюдать меры гигиены у водоемов, чтобы избежать острых кишечных инфекций. В том числе необходимо пить только бутилированную воду.
«Скоропортящиеся продукты, которые берете с собой, необходимо держать в сумке-холодильнике», — советует санстанция.
Кроме того, не рекомендуется брать с собой молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом, потому что в жару это хорошая питательная среда для болезнетворных микроорганизмов. Нужно мыть овощи, фрукты и посуду только бутилированной или кипяченой водой.