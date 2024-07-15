Санстанция запретила купание детей на пяти пляжах в Минске

Кроме того, не рекомендуется брать с собой молочные продукты, яйца и кондитерские изделия с кремом, потому что в жару это хорошая питательная среда для болезнетворных микроорганизмов. Нужно мыть овощи, фрукты и посуду только бутилированной или кипяченой водой.