Глава Рособрнадзора предложил реформу школьных экзаменов

Отменить ОГЭ и ЕГЭ в мае этого года призвал председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. О том, что смысл сдачи ОГЭ нужно пересмотреть, говорили участники прошедшего в июле расширенного заседания комитета по просвещению Госдумы. «Сегодня ОГЭ, мы все понимаем, — это генеральная репетиция ЕГЭ. Отчасти и детям, пройдя через ОГЭ, более понятно, как себя вести на ЕГЭ. Но пока нет логики и преемственности, то, для чего мы сдаем ОГЭ, если дальше результат ОГЭ ни на что не влияет?» — говорила депутат Эльвира Аиткулова.