Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамвайные пути на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2025 году

Ремонт трамвайных путей на улице Бекетова в Нижнем Новгороде начнется в 2025 году, сообщили в компании «Экологические проекты», которая отвечает за модернизацию городского электротранспорта.

Источник: Коммерсантъ

Весной в Нижнем Новгороде обновили трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова и на участке от улицы Бекетова до площади Лядова. В июне по отремонтированным рельсам запустили трамвай № 5.

Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде выделено 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Нижнем Новгороде планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, закупить 170 трамваев «Минин».