Трамвайные пути на улице Бекетова в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2025 году

Весной в Нижнем Новгороде обновили трамвайные пути на перекрестке улиц Нартова и Бекетова и на участке от улицы Бекетова до площади Лядова. В июне по отремонтированным рельсам запустили трамвай № 5.
Как писал «Ъ-Приволжье», на модернизацию электротранспорта в Нижнем Новгороде выделено 51,3 млрд руб. Из них 32,1 млрд руб. — средства ВЭБ.РФ и Фонда национального благосостояния (ФНБ). В Нижнем Новгороде планируется обновить 150 км трамвайных линий, реконструировать 15 тяговых подстанций и три трамвайных депо, закупить 170 трамваев «Минин».