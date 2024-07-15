Проезд по трем улицам закроют в Самаре из-за ремонта теплотрасс

В Самаре на этой неделе нельзя будет проехать по трем улицам. Ограничение введут на время работ по ремонту и модернизации теплотрасс. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Так, с 6 утра 15 июля для транспорта закрыли участок улицы Стара-Загора на пересечении с улицей Гастелло и участок улицы Печерской на пересечении с Третьим проездом. Первое ограничение будет действовать до 6:00 17 июля, второе — до 6:00 22 июля.
С 6:00 вторника, 16 июля, перекроют проезд по улице Подшипниковой от улицы Ерошевского до Революционной. Движение там будет ограничено до 6:00 22 июля. Схемы временного перекрытия представлены здесь.