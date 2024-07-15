Уроженец Татарстана сыграет главную роль в новом фильме «Руслан и Людмила»

«Во мне очень отзываются пронизывающие текст ирония, юмор, наглость и даже дерзость. И мне хочется подойти к экранизации этого произведения именно с этими ключами в руках. Не бояться неожиданных поворотов и интерпретаций и смело смотреть на эту историю любви, будто она рассказана впервые, и сделать это современным киноязыком», — поделился режиссер Чичканов.